Бишкек, , 17:13 — REGNUM «Символом мужества и славы, единства и труда во имя мира и свободы» назвал День Победы президент Киргизии Садыр Жапаров в своём обращении к согражданам.

Жапаров «В этот торжественный день мы с гордостью вспоминаем героизм наших отцов и дедов, отдаём дань памяти павшим в боях, выражаем благодарность труженикам тыла, склоняем головы перед ветеранами».

Он отметил, что в Великую Отечественную войну на фронт Киргизская ССР отправила 360 тысяч человек, более ста тысяч погибли, более 150 тысяч получили награды, причём 73 человека получили звания Героя Советского Союза и 22 стали кавалерами ордена Славы.

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