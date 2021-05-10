Ульяновск, , 10:07 — REGNUM В Ульяновской области при приёме заявок для участия в акции «Бессмертный полк онлайн» нарушений не зарегистрировано. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

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Организаторы отмечают, что в этом году была усилена информационная безопасность: все заявки проверялись через нейросеть, а затем — через группу модераторов. В Ульяновской области работали 150 волонтеров, предварительно прошедших обучение.

По словам координатора областного корпуса волонтеров-модераторов Раиля Валеева, первичную проверку осуществляли модераторы, а в случае сомнений подлинности данных героя подключались волонтёры-историки. По его словам, «за всё время приема заявок нарушений не зафиксировано».

Напомним, от Ульяновской области в акции «Бессмертный полк онлайн» приняли участие более 10 тыс. жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года в Ульяновске вступил в силу приговор в отношении 23-летнего местного жителя, который был осуждён за размещение на сайте проекта «Бессмертный полк онлайн» фотографии нациста. Он оштрафован на 120 тыс. рублей.

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