Майкоп, , 17:11 — REGNUM В Адыгее троих туристов смыло течением горной реки. Об этом сегодня, 9 мая, сообщает следственное управление СК по республике Адыгея.

Инцидент произошел 8 мая около 15:00 по московскому времени в районе памятника природы «Хаджохская теснина» в поселке Каменномостский Майкопского района. Уточняется, что двое мужчин из Астраханской области отдыхали на берегу реки Белая.

Один из мужчин зашел в воду, а второй хотел сфотографировать приятеля. Находившегося в воде стало уносить сильным течением реки, его приятель попытался помочь, однако его тоже понесло течением. Мимо проходил турист из Калмыкии, который также бросился на помощь утопающим, но и его унесло течением реки.

По данным правоохранителей, все трое мужчин были унесены вниз по течению реки. На месте происшествия проводятся поисково-спасательные мероприятия. До настоящего момента найти троих пропавших мужчин не удалось.