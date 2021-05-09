Брянск, , 17:03 — REGNUM Акции «Поём двором» проходят 9 мая в Брянской области. Мини-концерты звучат во дворах домов, где живут ветераны Великой Отечественной войны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Концертные программы прошли более чем в 30 дворах Брянска. Для ветеранов выступали фольклорные ансамбли, хоры, коллективы русской и эстрадной песни. В Стародубе у домов ветеранов Великой Отечественной войны Алексея Кокадеева и Михаила Черкая прошли парады Победы.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз поздравил по телефону участников войны, которые по состоянию здоровья не смогли присутствовать на торжественном марше в Брянске. Среди них — единственный оставшийся в живых свидетель деятельности Навлинского подполья Георгий Игуменов.