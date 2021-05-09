Тамбов, , 17:01 — REGNUM Губернатор Тамбовской области Александр Никитин принял участие в памятном мероприятии у мемориала советским солдатам, умершим от ран в госпиталях Мичуринска во время Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики.

Губернатор Александр Никитин принимает участие в памятном мероприятии у мемориала советским солдатам, умершим от ран в госпиталях Мичуринска Tambov.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

В ходе мероприятия руководитель региона назвал символичным, что оно проходит в День Победы.

«Символично, что именно сегодня, 9 мая, мы проводим это памятное мероприятие и проходит оно с особым посылом: солдату-победителю от благодарных потомков. Сегодня мы все говорим спасибо нашим героям за счастье жить и трудиться на этой земле» — сказал Александр Никитин в своём выступлении у мемориала.

Напомним, что в преддверии Года памяти и славы глава администрации области Александр Никитин дал поручение привести в порядок основные мемориалы Тамбовщины. В Мичуринске наиболее яркие патриотические мероприятия, посвященные празднованию Великой Победы, проходят на воинских захоронениях города. Но долгое время они не ремонтировались, поэтому многие одиночные могилы воинов и скульптуру солдата время не пощадило.

В сентябре 2019 при участии общественного совета и ветеранских организаций города состоялись общественные обсуждения концепции реконструкции воинского кладбища, утвержден эскизный проект. Основная часть средств выделена в рамках проекта «Народная инициатива». В результате проведённого опроса среди населения большинством голосов для реконструкции мичуринцы выбрали именно этот памятник. Кроме того, мичуринским советом ветеранов был открыт счет для пожертвований: средства собирали неравнодушные горожане.

К строительству мемориала воинской славы и реконструкции воинского захоронения приступили в конце 2019 года. Совместно реализовали проект глава города Мичуринска Максим Харников и советник председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Ростислав Мединский, который стал автором мемориала. Его идею солдата с ребёнком воплотил в бронзе скульптор Денис Стретович. В начале мая 2020 года РВИО установило скульптуру «Солдату-победителю от благодарных потомков», где на гранитных плитах мемориала высечены имена 2425 бойцов и командиров Красной Армии, умерших в госпиталях Мичуринска и Кочетовки.

В реализацию проекта огромный вклад внесли и сами мичуринцы. Кроме подрядной организации, в работах принимали участие волонтеры, местные предприниматели и неравнодушные жители города.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая тамбовский губернатор Александр Никитин возложил цветы к памятнику Зои Космодемьянской, приветствовал участников парада и поздравил по телефону ветеранов Великой Отечественной.

Читайте ранее в этом сюжете: Тамбовский губернатор принял участие параде Победы и поздравил фронтовиков