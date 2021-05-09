Курган, , 16:59 — REGNUM В Кургане день 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне был отмечен парадом военнослужащих и военной техники. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Парад открыли юные барабанщики Пресс-служба администрации Кургана

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Торжественное шествие войск на центральной площади открыл взвод барабанщиков средней общеобразовательной школы №23. Вслед за ними на площадь вышли курсанты Курганского пограничного института ФСБ России с копией Знамени Победы — штурмового флага 150-й Ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии Первого Белорусского фронта, водружённого на здании рейхстага 1 мая 1945 года в Берлине.

Парад в Кургане Пресс-служба администрации Кургана

Также в параде участвовали военнослужащие, сотрудники Росгвардии, полиции, службы исполнения наказания, судебные приставы, а также спасатели МЧС. По центральной площади Кургана проследовала военная техника — многоцелевой бронетранспортер БТР-МДМ, боевая машина пехоты БМП-3 «Курганмашзавода», БТР-80, бронированный автомобиль КАМАЗ-5350, бронированная колёсная машина для пограничных войск «Выстрел», КАМАЗ «Выстрел», вездеход ТРЭКОЛ и другие.