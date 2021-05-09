Симферополь, , 16:58 — REGNUM Знамя Победы установили на вершине горы Ай-Петри спасатели Ялтинского АСО ГКУ РК «Крым-Спас» совместно с представителями КРО «Россоюзспас» 9 мая, сообщили в пресс-службе МЧС по Республики Крым. Согласно легенде, рассказанной местными жителями местных жителей, партизаны подняли на горе Ай-Петри красный флаг, фашисты снять его не могли и расстреливали флаг.

Знамя Победы установили на вершине горы Ай-Петри спасатели Ялтинского АСО ГКУ РК «Крым-Спас» Https://mchs.rk.gov.ru/

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В последние 30 лет сложилась традиция в День Победы водружать Знамя Победы на вершине: каждый год 9 мая ровно в 10:00 спасатели Контрольно-спасательной службы Крыма (КСС) поднимают копию штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии на высоту 1234 метра. Спасатели «Крым-Спас» вот уже седьмой год подряд продолжают традицию.

«Специалисты «Крым-Спас» совершили подъем с помощью специального снаряжения и навыков альпинизма. Все нормы и требования безопасности соблюдены», — сообщил начальник Ялтинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «Крым-Спас» Юрий Павлов.

Сегодня же сотрудники Бахчисарайского АСО «Крым-Спас» водрузили Знамя Победы на гору Сувлу-Кая — знамя подняли при помощи альпинистского снаряжения, затем спасатели почтили минутой молчания павших защитников Родины в Великой Отечественной войне.