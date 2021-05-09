Кабул, , 16:52 — REGNUM До 63 увеличилось число погибших в столице Афганистана в результате взрыва произошедшего накануне, 8 мая, передаёт 9 мая Tolo News.

Уточняется, что число пострадавших достигло полутора сотен. Новая информация поступает от родственников погибших и пострадавших.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв прогремел в Кабуле рядом с одной из школ. Предположительно, взрывчатка была заложена в машину. Кроме того, рядом с объектом разорвались две ракеты.

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