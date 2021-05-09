Тамбов, , 16:51 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 9 мая, в рамках празднования Дня Победы возложил цветы к памятнику Зои Космодемьянской, приветствовал участников парада и поздравил по телефону ветеранов Великой Отечественной, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Парад Победы в Тамбове Tambov.gov.ru

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Традиционно в День Победы губернатор Александр Никитин возложил цветы к памятнику Герою Советского Союза Зое Космодемьянской в Тамбове. Тамбовчанка Зоя — одна из самых любимых в народе героинь Великой Отечественной войны. Она является героем и современной эпохи: о ней говорят на уроках мужества, пишут сочинения и снимают фильмы. Накануне, 8 мая, в притамбовском селе Борщевка был заложен сад памяти имени Зои Космодемьянской.

Губернатор призвал тамбовчан принять участие в акции «Красная гвоздика», в ходе которого благотворительный фонд «Память поколений» ежегодно распространяет одноимённые значки через сетевые магазины. Все средства от продажи значков идут на помощь ветеранам, пострадавшим в результате боевых действий.

«Именно этот цветок является всенародным символом памяти о павших героях и благодарности ныне живущим ветеранам. Эта благотворительная акция, благодаря которой ветераны войны получают конкретную помощь: лекарства, протезно-ортопедические изделия, другие технические средства реабилитации», — сказал Александр Никитин.

Глава региона также обратился со словами поздравлений к ветеранам, труженикам тыла и всем жителям области во время торжественного прохождения войск Тамбовского гарнизона, которое состоялось на главной площади областного центра.

«Со слезами на глазах благодарим мы сегодня наше великое и героическое старшее поколение, вынесшее на своих плечах столько, сколько не довелось вынести никакому иному народу мира», — сказал руководитель области.

На параде Победы в Тамбове Tambov.gov.ru

Он подчеркнул, что «наследники поколения победителей» будут делать всё для сохранения «светлой исторической памяти о героическом прошлом — без искажений и субъективных взглядов, чем бы и кем бы они ни диктовались».

В условиях коронавирусной пандемии главное праздничное мероприятие проходило без зрителей — его можно было посмотреть в онлайн-трансляции. В режиме телемоста состоялось и общение с тамбовскими ветеранами. Мария Ивановна Воеводина, Степан Филиппович Ануфриев, Андрей Евсеевич Дрогобецкий, Серафим Васильевич Жмылев, Владимир Сергеевич Загуменнов, Николай Иванович Казанцев, Владимир Антонович Севрюков, Виктор Григорьевич Шульгин обратились по видеосвязи со словами поздравлений к участникам торжества на площади Ленина и всем жителям области.

В торжественном прохождении войск тамбовского гарнизона, посвященном 76-й годовщине Победы, впервые в этом году принял участие парадный расчёт тамбовской казачьей кадетской школы-интерната имени графа Воронцова-Дашкова. По традиции участниками стали парадные расчеты кадетского корпуса имени Героя СССР лётчика-космонавта Л. С. Дёмина, колледжа техники и технологии наземного транспорта имени Героя СССР М. С. Солнцева, военного учебного центра при государственном университете.

Поскольку фронтовики, которые традиционно присутствуют на мероприятиях 9 мая, в целях безопасности остались дома, губернатор по телефону поздравил участников Великой Отечественной войны Полину Кулаеву, Андрея Дрогобецкого и Владимира Севрюкова.