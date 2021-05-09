Москва, , 16:49 — REGNUM К зарегистрированной в России облегчённой версии вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» уже проявляют интерес другие страны. Об этом сообщил 9 мая министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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«Ее только зарегистрировали. Да, интерес большой», — приводит её слова РИА Новости.

Как передавало ИА REGNUM, препарат «Спутник Лайт», являющийся однокомпонентной версией вакцины «Спутник V», был зарегистрирован в России 6 мая. Эффективность вакцины оценивается в 79,4% с 28-го дня после получения прививки.