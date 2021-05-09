Рязань, , 16:49 — REGNUM В Рязанской области 9 мая выявлен 41 носитель коронавируса — на два человека меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. В лечебных учреждениях находятся 235 пациентов с COVID-19.

Рязанская ОКБ им. Н.А. Семашкоu minzdrav.gov.r

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,15%. Всего в Рязанской области подтверждено 28 215 случаев заболевания COVID-19. Справились с коронавирусом 26 666 человек, в том числе 37 пациентов выписаны за последние сутки. В тяжёлом состоянии в больницах 33 человека.

По данным федерального оперативного штаба, за сутки зарегистрировано два летальных исхода. Таким образом, от осложнений, вызванных инфекцией, в регионе скончались 473 пациента.