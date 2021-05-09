Новосибирск, , 16:45 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал информацию о разрушении асфальта во время репетиций и самого парада Победы. Он заявил, что негативных последствий для дорожного полотна нет.

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Напомним, ранее новосибирцы сообщили, что военная техника оставила вмятины на асфальте.

«Мы не первый год принимаем решение и разрешаем прохождение тяжёлой бронетехники по площади Ленина. Это требует определённых мероприятий, которые предпринимались и будут предприниматься по окончании парада, — цитирует «Сиб.фм» Локтя. — В общем-то никаких последствий от этого нет. Я сразу хочу всех убедить».

Напомним, что сегодня в Новосибирске прошёл парад Победы. В нём участвовал в том числе танк Т-34.