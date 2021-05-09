Лион, Франция, , 16:44 — REGNUM 23-летний фланговый атакующий защитник мадридского «Атлетико» и сборной Бразилии Ренан Лоди может продолжить карьеру во Франции. На футболиста претендует «Лион», который испытывает дефицит на позицию левого фланга полузащиты. Об этом 9 мая сообщило издание Mundo Deportivo.

На позиции левого защитника «Лионе» может сыграть только 24-летний Максвелл Корне. При этом эта позиция для ивуарийца не является родной.

В текущем сезоне бразилец не показал в «Атлетико» той игры, которую от него ожидали. Футболист переехал в Испанию летом 2019-го года. «Матрасники» отдали за футболиста 20,6 миллиона евро. В 20-ти матчах испанской Примеры 2020/21 Лоди отметился лишь двумя голевыми передачами.

Контракт Ренана Лоди с «Атлетико» рассчитан до конца сезона 2024/25. Transfermarkt оценивает футболиста в 30 миллионов евро.