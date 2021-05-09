Омск, , 16:42 — REGNUM В Большеуковском районе Омской области разыскивают пропавшего министра здравоохранения региона.

Как сообщили ИА REGNUM в областном УМВД, 8 мая в полицию поступила информация о том, что в деревне Поспелово Большеуковского района с охотбазы на квадроцикле уехал в лес житель Омска 1971 года рождения. Знакомые пропавшего искали его самостоятельно около суток, а затем обратились за помощью в полицию.

В поисковых мероприятиях задействованы полицейские, сотрудники Росгвардии, охотинспекторы и местные жители. Местность, где ведутся поиски, труднопроходимая. Осложняют поиски заболоченные участки.

Для продолжения поисков в Большеуковский район прибудут дополнительные силы.

Как передают «Коммерческие вести», пропавший омич — министр здравоохранения области Александр Мураховский.

Добавим, в пресс-службе областного минздрава корреспонденту ИА REGNUM эту информацию комментировать отказались.