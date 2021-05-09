Ереван, , 16:41 — REGNUM Меморандум о создании предвыборного блока под названием «Армения» подписали главы двух партий Армении и бывший глава государства, церемония состоялась 9 мая в Ереване.

Об этом рассказал второй президент Армении Роберт Кочарян. Он подписал соглашение с главами партий «Дашнакцутюн» и «Возрождающаяся Армения» Ишханом Сагателяном и Ваге Акопяном.

Николом Пашиняном — прим. ИА REGNUM) правительства. Если они намерены вступить в борьбу, то это будет успехом для всех нас». Кочарян «Я предлагаю и первому, и третьему президентам вместе бороться против этого (во главе с— прим.) правительства. Если они намерены вступить в борьбу, то это будет успехом для всех нас».

Он добавил, что, придя к власти, новое правительство остановит экономический спад и «восстановит предсказуемость страны». Планируют политики также восстановить свою репутацию «надёжного партнёра» на международном уровне.

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