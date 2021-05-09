Ереван, 9 мая 2021, 16:41 — REGNUM Меморандум о создании предвыборного блока под названием «Армения» подписали главы двух партий Армении и бывший глава государства, церемония состоялась 9 мая в Ереване.
Об этом рассказал второй президент Армении Роберт Кочарян. Он подписал соглашение с главами партий «Дашнакцутюн» и «Возрождающаяся Армения» Ишханом Сагателяном и Ваге Акопяном.
Он добавил, что, придя к власти, новое правительство остановит экономический спад и «восстановит предсказуемость страны». Планируют политики также восстановить свою репутацию «надёжного партнёра» на международном уровне.
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