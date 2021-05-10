Ульяновск, , 06:31 — REGNUM К проекту «Бессмертный полк онлайн» присоединились 10 тыс. жителей Ульяновской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

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В 2021 году все герои прошли в онлайн-строю в один день — 9 мая. В том числе сформированы региональные строи «Бессмертного полка онлайн». От Ульяновской области приняли участие более 10 тыс. человек — в их числе жители, которые разместили информацию о героях своей семьи в 2020 году и не вносившие корректировки в опубликованные сведения.

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Напомним, на 6 мая время регистрацию прошли 5098 жителей Ульяновской области. Приём заявок завершался вечером 7 мая, но затем его продлили до 9 мая.

Организаторы отмечают, что в 2021 году была усилена информационная безопасность, к этой работе были подключены волонтёры.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева заявила, что в 2021 году шествие вместо 9 мая может состояться 24 июня. Это будет зависеть от складывающейся эпидемической ситуации из-за коронавируса. В День Победы шествие прошло в регионах в онлайн-режиме.

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