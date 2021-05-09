Магас, , 16:38 — REGNUM В Ингушетии прошли торжества в честь Дня Победы. На Мемориале памяти и славы в городе Назрани 9 мая собрались жители республики, родные участников Великой Отечественной войны, потомки Героев Советского Союза, представители органов власти.

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Участники митинга почтили память более шести тысяч земляков, погибших в годы войны, высказали слова благодарности за мирное небо над головой в адрес более 21 тыс. уроженцев Ингушетии, защищавших Родину от немецко-фашистских захватчиков.

«Уходят годы, сменяются поколения, но 9 Мая навечно останется в людской памяти как день воинской славы, день непреходящей благодарности народа защитникам Отечества. Этот праздник является символом непобедимости и силы духа тех, кто доблестно сражался с врагами на фронтах, и тех, кто работал в тылу, давая фронту оружие и хлеб. Достойный вклад в эту победу внесли сыновья и дочери нашего народа», — отметил в своей поздравительной речи глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

В честь праздника Победы на площади Алания в Магасе состоялся театрализованный концерт. В нем приняли участие Государственный ансамбль народного танца «Ингушетия», Государственный ансамбль фольклорного танца «Магас» и другие деятели искусств республики.