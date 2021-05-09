Волгоград,
9 мая 2021, 17:05 — REGNUM Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся на площади Павших Борцов в Волгограде.
Праздничная программа собрала горожан и гостей города на верхней террасе Центральной набережной, где были организованы фестивали, выступления артистов, военно-историческая реконструкция, фотозоны и полевая кухня.
Горожане на верхней террасе Центральной набережной отмечают День Победы
Александр Куликов © ИА REGNUM
Горожане на верхней террасе Центральной набережной отмечают День Победы
Александр Куликов © ИА REGNUM
Горожане на верхней террасе Центральной набережной отмечают День Победы
Александр Куликов © ИА REGNUM
Горожане на верхней террасе Центральной набережной отмечают День Победы
Александр Куликов © ИА REGNUM
Горожане на верхней террасе Центральной набережной отмечают День Победы
Александр Куликов © ИА REGNUM
Горожане на верхней террасе Центральной набережной отмечают День Победы
Александр Куликов © ИА REGNUM
Горожане на верхней террасе Центральной набережной отмечают День Победы
Александр Куликов © ИА REGNUM
Горожане на верхней террасе Центральной набережной отмечают День Победы
Александр Куликов © ИА REGNUM
Однако основными точками притяжения стали Мамаев курган и площадь Павших Борцов, где прошли традиционные торжества — возложение цветов у Вечного огня и Парад Победы. В завершение памятного дня состоится салют на Мамаевом кургане у монумента «Родина-мать зовёт!».
Подготовка к параду
Александр Куликов © ИА REGNUM
Подготовка к параду
Александр Куликов © ИА REGNUM
Подготовка к параду
Александр Куликов © ИА REGNUM
Подготовка к параду
Александр Куликов © ИА REGNUM
Подготовка к параду
Александр Куликов © ИА REGNUM
Подготовка к параду
Александр Куликов © ИА REGNUM
Подготовка к параду
Александр Куликов © ИА REGNUM
Подготовка к параду
Александр Куликов © ИА REGNUM
Ветераны — почётные гости парада
Александр Куликов © ИА REGNUM
Ветераны — почётные гости парада
Александр Куликов © ИА REGNUM
Ветераны — почётные гости парада
Александр Куликов © ИА REGNUM
Ветераны — почётные гости парада
Александр Куликов © ИА REGNUM
Ветераны — почётные гости парада
Александр Куликов © ИА REGNUM
Ветераны — почётные гости парада
Александр Куликов © ИА REGNUM
Ветераны — почётные гости парада
Александр Куликов © ИА REGNUM
Военный оркестр на параде
Александр Куликов © ИА REGNUM
Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде
Александр Куликов © ИА REGNUM
Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде
Александр Куликов © ИА REGNUM
Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде
Александр Куликов © ИА REGNUM
Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде
Александр Куликов © ИА REGNUM
Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде
Александр Куликов © ИА REGNUM
Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде
Александр Куликов © ИА REGNUM
Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде
Александр Куликов © ИА REGNUM
Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде
Александр Куликов © ИА REGNUM
Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде
Александр Куликов © ИА REGNUM
Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде
Александр Куликов © ИА REGNUM
Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде
Александр Куликов © ИА REGNUM
Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде
Александр Куликов © ИА REGNUM
Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде
Александр Куликов © ИА REGNUM
Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде
Александр Куликов © ИА REGNUM
Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде
Александр Куликов © ИА REGNUM
Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде
Александр Куликов © ИА REGNUM
Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде
Александр Куликов © ИА REGNUM
Проход военной техники
Александр Куликов © ИА REGNUM
Проход военной техники
Александр Куликов © ИА REGNUM
Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде
Александр Куликов © ИА REGNUM