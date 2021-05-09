9 мая 2021 | Время чтения 1 мин

Волгоград, , 17:05 — REGNUM Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся на площади Павших Борцов в Волгограде.

Праздничная программа собрала горожан и гостей города на верхней террасе Центральной набережной, где были организованы фестивали, выступления артистов, военно-историческая реконструкция, фотозоны и полевая кухня.

Горожане на верхней террасе Центральной набережной отмечают День Победы Александр Куликов © ИА REGNUM

Горожане на верхней террасе Центральной набережной отмечают День Победы Александр Куликов © ИА REGNUM

Горожане на верхней террасе Центральной набережной отмечают День Победы Александр Куликов © ИА REGNUM

Горожане на верхней террасе Центральной набережной отмечают День Победы Александр Куликов © ИА REGNUM Горожане на верхней террасе Центральной набережной отмечают День Победы Александр Куликов © ИА REGNUM

Горожане на верхней террасе Центральной набережной отмечают День Победы Александр Куликов © ИА REGNUM

Горожане на верхней террасе Центральной набережной отмечают День Победы Александр Куликов © ИА REGNUM

Горожане на верхней террасе Центральной набережной отмечают День Победы Александр Куликов © ИА REGNUM

Однако основными точками притяжения стали Мамаев курган и площадь Павших Борцов, где прошли традиционные торжества — возложение цветов у Вечного огня и Парад Победы. В завершение памятного дня состоится салют на Мамаевом кургане у монумента «Родина-мать зовёт!».

Подготовка к параду Александр Куликов © ИА REGNUM

Подготовка к параду Александр Куликов © ИА REGNUM

Подготовка к параду Александр Куликов © ИА REGNUM

Подготовка к параду Александр Куликов © ИА REGNUM Подготовка к параду Александр Куликов © ИА REGNUM

Подготовка к параду Александр Куликов © ИА REGNUM

Подготовка к параду Александр Куликов © ИА REGNUM Подготовка к параду Александр Куликов © ИА REGNUM

Ветераны — почётные гости парада Александр Куликов © ИА REGNUM

Ветераны — почётные гости парада Александр Куликов © ИА REGNUM

Ветераны — почётные гости парада Александр Куликов © ИА REGNUM

Ветераны — почётные гости парада Александр Куликов © ИА REGNUM Ветераны — почётные гости парада Александр Куликов © ИА REGNUM

Ветераны — почётные гости парада Александр Куликов © ИА REGNUM

Ветераны — почётные гости парада Александр Куликов © ИА REGNUM

Военный оркестр на параде Александр Куликов © ИА REGNUM

Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

Проход военной техники Александр Куликов © ИА REGNUM

Проход военной техники Александр Куликов © ИА REGNUM