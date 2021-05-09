Омск, 9 мая 2021, 16:37 — REGNUM В лесах Омской области пропал местный министр здравоохранения Александр Мураховский. Об этом сегодня, 9 мая, сообщают местные СМИ.
Сообщается, что глава омского областного минздрава Мураховский 7 мая уехал на квадроцикле в лес и перестал выходить на связь.
Позднее квадроцикл Мураховского нашли в болоте, где он сам — никто не знает.
Сперва знакомые Мураховского искали его самостоятельно, однако спустя сутки они обратились в полицию.
К поискам главы омского областного минздрава привлечен личный состав пункта полиции «Большеуковский», сотрудникиРосгвардии, охотоинспекторы и местные жители. Также в поисках задействовали силы МЧС и волонтеров. Используются вертолеты.
Известно, что Мураховский возглавил омский областной минздрав в ноябре 2020 года. До этого он был главным врачом больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске. именно в эту больницу был госпитализирован оппозиционный блогер Алексей Навальный летом 2020 года, якобы после отравления.