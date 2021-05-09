Новосибирск, , 16:34 — REGNUM В Новосибирской области за минувшие сутки было выявлено 72 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 65 случаев.

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«Скончались ещё три пациента: мужчины в возрасте 33, 81 и 82 лет. Всего в регионе умерли 1787 человек, — сообщает оперативный штаб региона. — В отделениях реанимации находятся 40 человек, на ИВЛ — семь пациентов».Всего на утро сегодня, 9 мая, в регионе зарегистрировано 41 758 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 2539 детей; 38 075 пациентов выздоровели (+16 за сутки).