Курган, , 16:28 — REGNUM В Кургане в день 76-ой годовщины Победы горожане разных поколений приняли участие в танцевальной акции «Майский вальс». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«Майский вальс» в Кургане Пресс-служба горадминистрации Кургана

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

Победный вальс прозвучал ровно в 13:00 (11:00 мск). Акция прошла на центральной площади, в парке Победы, Центральном парке культуры и общества, а также в Детском парке, возле мемориального комплекса воинам-зауральцам и на других площадках города.

Вместе с профессиональными танцорами в акции приняли участие ветераны и труженики тыла, дети и внуки победителей.