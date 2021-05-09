Минск, 9 мая, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня, 9 мая, подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя». Об этом сообщается на официальном сайте президента Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

О подписании этого декрета Лукашенко предупреждал заранее. Суть документа в том, что в случае гибели президента республики в результате покушения, террористического акта, внешней агрессии или других насильственных действий — вся власть переходит Совету безопасности Белоруссии.

Председательствовать на Совете безопасности в Белоруссии после гибели президента будет премьер-министр.

Данный декрет, по мнению Лукашенко, направлен на сохранение независимости и суверенитета страны.

Также в декрете сказано, что в случае гибели президента, все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности. Кроме того, сразу же вводится чрезвычайное или военное положение, а Совбез определяет меры по его обеспечению.

Решения Совбеза в такой ситуации будут обязательны для всех и подлежат безусловному выполнению.

Также именно Совбез с участием глав областей Белоруссии решают основной вопрос — когда будут проведены выборы в стране.

Декрет вступил в силу с сегодняшнего дня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после выборов президента Белоруссии летом 2020 года в стране начался внутриполитический кризис. Оппозиция попыталась оспорить результаты выборов, силовики поддержали Лукашенко. Произошли столкновения. Через некоторое время Лукашенко и его людям удалось подавить уличную активность. Однако затем белорусские власти заявили, что Запад с помощью Украины планирует насильственный захват власти в Белоруссии. Был разоблачен заговор, участники которого планировали физически ликвидировать Лукашенко именно 9 мая во время парада Победы в Минске.

После этого Лукашенко и заявил о намерении подписать данный декрет.