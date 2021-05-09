Варшава, , 16:25 — REGNUM Представители Исследовательского центра Social Changes провели опрос среди населения Польши с целью выяснить уровень доверия и недоверия к Дональду Туску — экс-премьер-министру Польши, а ныне главу Европейской народной партии, который последовательно выступает на стороне ЕС в спорах и противоречиях с Варшавой. Результаты опубликованы на портале WPolityce.pl.

Так, выяснилось, что 35% опрошенных доверяют деятельности Дональда Туска. Обратного же мнения придерживается 46% респондентов. 19% не смогли дать определенный ответ на поставленный вопрос.

В исследовании приняли участие 1 040 взрослых жителей Польши. Опрос был проведен 3 — 5 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дональд Туск неоднократно критиковал польское руководство. В частности, политик заявлял, что в Польше существуют политические заключенные, а правительство Матуеша Моравецкого является враждебным для единой Европы.