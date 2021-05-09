Варшава, , 16:22 — REGNUM Глава канцелярии премьер-министра Польши, полномочный представитель правительства по национальной программе вакцинации Михал Дворчик сообщил на своей странице в соцсети Twitter, что по состоянию на 9 мая в республике 3 650 119 человек полностью прошли вакцинацию от COVID-19.

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«Уже 3 650 119 человек полностью прошли вакцинацию, то есть либо получили два компонента вакцин Pfizer, Moderna или AstraZeneca, либо получили единственный необходимый элемент вакцины Johnson & Johnson», — говорится в сообщении.

Дворчик также напомнил, что в общей сложности на данный момент сделано 13 670 541 прививок от COVID-19 — большая часть в качестве первого компонента.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что до конца второго квартала текущего года планируется достичь количества сделанных в республике прививок в 20 миллионов. Польские власти планируют вакцинировать всех желающих до конца августа текущего года.