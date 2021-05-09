Москва, 9 мая, 2021, 16:22 — ИА Регнум. Экипажи более чем 60 кораблей и судов обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) России встретили 9 мая, выполняя учебно-боевые задачи в дальних походах в Мировом океане, сообщает 9 мая Министерство обороны РФ.

Mil.ru Корабль ВМФ России

Личный состав этих экипажей, а также командование и военнослужащие Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии, ветеранские организации ВМФ, получили поздравление главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова с Днём Победы.

В тексте поздравительной телеграммы отмечено, что ВМФ России «достойно продолжает эстафету поколений в деле надёжного обеспечения безопасности Отечества с морских и океанских направлений».

«Успешно выполнены задачи по увеличению наплаванности кораблей и налета летательных аппаратов. Кораблями ВМФ за год выполнено более 100 походов и боевых служб», — указано в тексте поздравления.

«За годы войны моряками уничтожено около 2 500 кораблей и судов противника, обеспечена перевозка по водным путям более 10 миллионов человек и 100 миллионов тонн грузов. Практически все приморские города-крепости стали городами-героями: Ленинград, Мурманск, Одесса, Севастополь, Керчь, Новороссийск», — напомнил главком ВМФ России в поздравительной телеграмме.

«Флот до конца выполнил свой долг перед Советской Родиной», — говорилось в приказе Верховного главнокомандующего И. В. Сталина по войскам Красной Армии и Военно-морскому флоту от 22 июня 1945 года.