Варшава, , 16:19 — REGNUM В Варшаве приземлился самолет с сотрудником посольства Чехии в Индии. Он был эвакуирован с COVID-19 из Индии, потому что в Праге выразили опасение, что в данной стране ему не смогут оказать медицинскую помощь. Об этом сообщил 9 мая глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик на своей странице в Twitter.

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«Ситуация в Индии трагичная: нет аппаратов искусственной вентиляции легких, нет достаточного количества мест в больницах. Дипломаты также не могут рассчитывать на помощь, поэтому необходима была эвакуация сотрудника посольства Чехии. Он только приземлился в Варшаве, потому что чешская сторона пока не смогла его принять. Вскоре он будет отправлен в Чехию», — сообщил Дворчик.

За последние сутки в Индии было диагностировано более 414 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, и почти 4 тысячи инфицированных умерли. Власти страны сообщают о резком росте числа инфекций и смертей. Только на этой неделе в Индии было зарегистрировано более 1,5 миллиона случаев инфицирования и более 15 тысяч смертей. Система здравоохранения в этой стране не справляется с лечением всех нуждающихся — там происходит гуманитарная катастрофа.