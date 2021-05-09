Москва, , 16:14 — REGNUM В Москве и почти в полусотне регионов России, находящихся с российской столицей в одном часовом поясе, в 15:00 9 мая стартовало онлайн-шествие «Бессмертный полк». Портреты героев можно увидеть на официальном сайте акции «Бессмертный полк онлайн», а также на ресурсе «Банк Памяти».

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Марафон проходит не только в интернете и на размещённых в столице экранах, но и над городом — трансляция запланирована на медиафасаде Останкинской телебашни.

В Москве сформированы четыре колонны с портретами участников войны. В некоторых городах акция уже завершилась, в других — нескончаемый поток снимков всё ещё продолжается.

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Напомним, в 2021 году формат мероприятия, впервые прошедшего почти десять лет назад, так же как и в прошлом году, пришлось изменить из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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