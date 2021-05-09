Джакарта, , 16:11 — REGNUM В парламенте Индонезии поддержали политику правительства по открытию рейсов из Джакарты в Ухань (Китай) на определенных условиях, сообщает Sindonews.

Открытие рейсов должно выполняться с соблюдением санитарных норм.

«Людям запрещено возвращаться в родные края, навещать родственников в Лебаран, но туристические достопримечательности по-прежнему открыты, рейсы из-за границы продолжают прибывать», — заявил член парламента Индонезии Сиариф Абдулла Алькадри.

Разрешение на полет в Ухань из аэропорта «Сукарно-Хатта» (Индонезия) было получено только 18−19 апреля 2021 года.

Напомним, власти Индонезии ввели запрет на возвращение домой и встречу с родственниками с 6 по 17 мая 2021 года в связи с празднованием Лебарана, дня окончания поста в месяц Рамадан.

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