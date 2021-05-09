Вулвергемптон, Великобритания, , 16:10 — REGNUM 9 мая в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью» в рамках 35-го тура Английской Премьер-лиги 2020/21 «Вулверхэмптон» Нуну Эшпириту Санту одержал волевую победу над «Брайтоном» Грэма Поттера со счетом 2:1. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

На 13-й минуте матча 29-летний английский центральный защитник Люис Данк открыл счет после розыгрыша углового — 0:1. Голевую передачу на свой счет записал Паскаль Гросс. На 53-й минуте встречи Люис Данк был удален с поля прямой красной карточкой. Через 23 минуты фланговый нападающий сборной Испании Адама Траоре восстановил равновесие в счете — 1:1. На 90-й минуте Морган Гиббс-Уайт забил победный мяч — 2:1. В компенсированное время на 90+7-й минуте второй игрок «Брайтона» Нил Мопе также был удален с поля прямой красной карточкой.

Желтые карточки получили Макс Килман, Конор Коуди, Роберт Санчес и Ив Биссума. На матче работала бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Ассистенты судьи — Марк Перри и Тим Вуд.

MVP встречи с оценкой 7,79 был признан автор первого гола «волков» Адама Траоре, отличившийся тремя успешными обводками. Точность передач испанца составила 86%.

Составы команд:

«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Хувер, Аит-Нури, Коуди, Килман, Невеш (Траоре, 61'), Каштелу (Жозе, 69'), Гиббс-Уайт, Феррейра (Дендонкер, 77'), Моутиньо, Силва.

«Брайтон»: Санчес, Уайт, Данк, Уэбстер, Берн, Биссума, Мопе, Троссард (Модер, 58'), Гросс, Джаханбакш (МакАллистер, 58'), Уэлбек (Зекири, 78').

«Вулверхэмптон», набрав 45 очков, укрепился на двенадцатой позиции в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. «Брайтон» с 37-ю очками идет тремя строчками ниже.