Иерусалим, , 16:08 — REGNUM Группа биологов из Италии и Израиля обнаружила, что самой развитой регенерацией среди хордовых животных обладает асцидия Polycarpa mytiligera. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Frontiers in Cell and Developmental Biology.

Polycarpa mytiligera (CC) BY-SA 3

Развитые регенеративные способности являются общей чертой для многих животных, способных к бесполому размножению. Например, такие животные, как губки, гидры и планарии могут восстановить тело даже из небольших фрагментов. У размножающихся половым путём хордовых животных регенеративные способности развиты намного хуже. Исключением являются только некоторые оболочники, образующие колонии.

Группа биологов под руководством Ноа Шенкара из Тель-Авивского университета изучила способность к регенерации у асцидий Polycarpa mytiligera. Асцидии также относятся к оболочникам, однако некоторые из них, включая Polycarpa mytiligera, не образуют колоний.

Эксперимент биологов показал, что асцидии Polycarpa mytiligera могут восстановить организм даже при утрате одной из важных частей тела, включая нервный ганглий, сердце или пищеварительную систему. Далее учёные провели генетический анализ, показавший, что Polycarpa mytiligera являются близкими родственниками колониальных асцидий Polyandrocarpa zorritensis.

«Регенерация — это замечательная способность, которой мы обладаем в очень ограниченной степени. Поэтому хотелось бы понять, как она работает», — подытожил Шенкар.