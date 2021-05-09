Москва, , 16:02 — REGNUM В эти минуты в регионах России проходит онлайн-шествие «Бессмертного полка». Акция переведена в онлайн режим из-за эпидемиологической ситуации.

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В 2021 году на сайт проекта было загружено свыше 3 млн анкет. Организаторы приняли решение разделить потоки трансляции по регионам и колоннам, поскольку в 2020 году акция продолжалась более 20 суток.

Организаторы разместили на сайте инструкцию, при помощи которой можно найти ветерана. С 12 мая будет доступна запись шествия.

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Кроме того, 24 июня в России может состояться оффлайн-шествие «Бессмертного полка». Для этого необходима благоприятная эпидемиологическая ситуация.