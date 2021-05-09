Вулвергемптон, Великобритания, , 15:59 — REGNUM «Вулверхэмптон» одержал победу над «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На 13-й минуте матча счёт открыл защитник «Брайтона» Льюис Данк. На 53-й минуте Данк получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

После этого «Вулверхэмптон» смог не только отыграться, но и вырвать победу. Отличились нападающий Адама Траоре и хавбек Морган Гиббз-Уайт.

На сегодняшний день «Вулверхэмптон» занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ, в активе команды 45 очков. «Брайтон» идёт на 15-м месте с 37 очками.

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