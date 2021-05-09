Йошкар-Ола, 9 мая, 2021, 15:58 — ИА Регнум. В Йошкар-Оле состоялся парад Победы, посвящённый 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В шествии приняли участие приняли участие более 1,6 тыс. человек, включая около 700 военнослужащих, в колоннах были представлены 16 единиц военной техники войсковой части 34 096.

Пресс-служба правительства Марий-Эл

Традиционно открыл парад вынос Государственного флага Российской Федерации и знамени Победы. Единым строем прошли колонны войсковых частей Йошкар-Олинского гарнизона, технической базы Военно-Морского Флота, шеренги сотрудников региональных ведомств: Федеральной службы исполнения наказаний, Министерства внутренних дел, Управления Росгвардии, Главного управления МЧС России, Управления Федеральной службы судебных приставов, юнармейцы и кадеты, студенты и учащиеся учебных заведений республики.

В составе механизированной колонны были представлены образцы военной техники времен Великой Отечественной войны, а также современные машины, стоящие на вооружении воинских частей. Так жители и гости Йошкар-Олы увидели 76-миллиметровую дивизионную противотанковую пушку образца 1942 года ЗИС-3, 100-миллиметровую противотанковую пушку «Рапира», модернизированный бронированный автомобиль сопровождения «ВЫСТРЕЛ», боевую противодиверсионную машину «ТАЙФУН», автономную пусковую установку ракетного комплекса «ЯРС».

Пресс-служба правительства Марий Эл

Завершил парад плац-концерт, который состоял из элементов программы показательных выступлений Кремлёвского полка почётного караула, выполненных силами военнослужащих контрактной службы.

Глава Марий Эл Александр Евстифеев, обращаясь к участникам парада, подчеркнул, что только в течение пяти первых дней войны в военкоматы республики обратилось более 10 тыс. добровольцев. На фронтах Великой Отечественной войны сражалось более 130 тыс. человек, призванных из Марийского края, а это каждый четвёртый житель республики. Половина из них не вернулась домой. Боевыми наградами отмечено более 15 тыс. уроженцев республики, 36 из них удостоены звания Героя Советского Союза. Медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» были награждены около 22 тыс. жителей региона.

Обращаясь к присутствующим на параде ветеранам Евстифеев заявил:

Пресс-служба правительства Марий Эл

«Вы учите нас любить и дружить, созидать и хранить национальное единство России. Наша благодарность вам безгранична. Мы гордимся вами. Низкий вам поклон. Крепкого здоровья и долгих лет жизни! Слава солдатам Великой Отечественной войны! Слава народу-победителю! С праздником! С Днём Великой Победы!».

Приветствие главы Марий Эл было встречено троекратным «ура».

Пресс-служба правительства Марий Эл

ИА REGNUM напоминает, ранее в Йошкар-Оле на площади Воинской Славы в Центральном парке культуры и отдыха состоялся торжественный концерт и митинг, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В рамках митинга прошла церемония возложения цветов к Монументу Воинской Славы и Вечному огню.

Читайте также: В Йошкар-Оле возложили цветы к Вечному огню