Пермь, 9 мая, 2021, 15:57 — ИА Регнум. В Пермском крае торжественно захоронили останки красноармейца Григория Ивановича Плотникова. Об этом сообщает краевое управление СКР.

Pixabay.com Красная звезда на обелиске

Останки были найдены поисковиками в мае 2020 года в Подпорожском районе Ленинградской области. Торжественно-траурные мероприятия состоялись в посёлке Янычи на территории Пермского муниципального района.

Григорий Плотников родился в 1911 году. Долгое время он считался пропавшим без вести. Его данные удалось установить благодаря найденному медальону в том месте, где в октябре-ноябре 1941 года шли столкновения частей 114-й стрелковой дивизии РККА с финскими войсками.