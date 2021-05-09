Минск, , 15:57 — REGNUM В мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» на западе Белоруссии 9 мая состоялся митинг в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Участие в нём приняли почти 30 тысяч человек.

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Многотысячное шествие в этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции было решено не организовывать. Но это не помешало тысячам жителей и гостей Бреста прийти в этот памятный день в священное для всех место. Горожане несли портреты своих родных и близких, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны.

К участникам акции «Беларусь помнит» присоединилась колонна военнослужащих и студенческой молодежи со стометровым полотнищем государственного флага Белоруссии, передаёт агентство БелТА. Его пронесли по главным улицам города.

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Участники митинга возложили венки и цветы к Вечному огню и плитам некрополя. Они почтили память павших минутой молчания, во время которой был дан оружейный салют. Звенящую тишину разрядили залпы ружейного салюта.