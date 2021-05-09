Байконур, Казахстан, , 15:55 — REGNUM В городе Байконуре прошли торжественные мероприятия по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает 9 мая агентство «Казинформ».

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На центральной площади города в торжественном марше прошли расчеты управления МВД России на комплексе «Байконур», сотрудники МВД Казахстана и МЧС России.

На церемонии выступил глава администрации Байконура Константин Бусыгин. Он поздравил жителей города с Днем Победы. «И главная задача сейчас — не дать забыть подрастающему поколению подвиг советского народа», — сказал градоначальник.

Представитель городской администрации Олег Урусов сказал, что в городе не осталось ни одного ветерана. Особыми заботой и внимание были окружены труженики тыла, отметил Урусов.

Празднование Дня Победы в Байконуре продолжится в вечернее время. На центральной площади запланирована концертная программа и салют.

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