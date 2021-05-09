Красноярск, , 15:55 — REGNUM В Красноярске 9 мая прошли краевые соревнования по плаванию в ледяной воде «Миля Победы». Как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве спорта, мероприятие было посвящено 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Соревнования «Миля Победы» Krskstate.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

В соревнованиях поучаствовали около 70 моржей со всей Сибири. Самым младшим стал 13-летний участник, самому старшему — 73 года.

Спортсмены разбились на четыре команды, каждой из которых предстояло проплыть 1650 метров в ледяной воде Енисея — «милю Победы». Температура воды в реке +2,5 градуса.

«Милю Победы» проплыть в такой день — это в удовольствие. Таким образом мы отдаём дань нашим дедам, отцам, которые не жалели своей жизни, чтобы сделать наше будущее счастливым», — рассказал президент федерации зимнего плавания Алтайского края Олег Чекушин.

Победителем краевых соревнований по плаванию в ледяной воде «Миля Победы» стала сборная команда «Моржи Сибири». В неё вошли моржи из Красноярского края, Алтайского края и Тюмени. Второе место заняла команда «Ангара Енисей» (спортсмены из Красноярского края и Иркутской области), третье — у «Моржей Енисея» (Красноярский край, Новосибирская область).

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске 9 мая состоялось торжественное шествие в честь Дня Победы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярске прошло торжественное шествие в честь Дня Победы