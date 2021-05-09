Таллин, , 15:54 — REGNUM Жители Эстонии небольшими группами приходят к памятникам советским воинам 9 мая, соблюдая связанные с коронавирусом санитарные ограничения. Посол РФ Александр Петров поздравил жителей страны с Днём Победы, его поздравление опубликовано на сайте посольства.

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Петров отметил, что 9 мая следует отдать дань подвигу всех советских граждан, в том числе жителей Эстонской ССР, воевавших с фашизмом.

«Мы храним светлую память о всех, кто не вернулся с войны», — отметил дипломат.

Эстонцы с 8 мая приносят цветы к памятнику Воину-освободителю в Таллине, известному как «Бронзовый солдат», и к другим памятникам советским воинам. Люди посещают памятные места небольшими группами и не задерживаются у монументов. Они стараются следовать правилу «2+2», которое разрешает находиться в общественных местах только по двое и на расстоянии не менее двух метров от других людей.

Официально День победы в Эстонии не отмечают. В национальном календаре 9 мая значится как День Европы и День матери.

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