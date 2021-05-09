Багдад, , 15:56 — REGNUM Попытку взрыва нефтяной скважины предотвратили в иракской провинции Киркук сотрудники службы безопасности страны. Об этом 9 мая сообщает информационный портал Shafaq News со ссылкой на источники.

По информации последних, сотрудники служб безопасности смогли обезвредить взрывное устройство, которое было заложено около одной из скважин месторождения Бай-Хасан, находящегося в северо-западной части указанной провинции.

Также указывается, что в ходе проведения данной операции никто не пострадал. При этом на нынешней неделе на месторождении Бай-Хасан неизвестные уже подрывали две скважины, в результате чего несколько сотрудников службы безопасности погибли и еще несколько были ранены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в сирийском городе Хомс начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе.