Сеул, , 16:00 — REGNUM В Южной Корее задержали мужчину в возрасте 30−39 лет по подозрению в жестоком обращении с ребёнком. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Полицейского управления провинции Кёнгидо.

Согласно опубликованным данным, 8 мая во второй половине дня мужчина привёз свою 2-летнюю приёмную дочь в одну из больниц, расположенную недалеко от города Хвасон (~40 км от Сеула). Оттуда ребёнка перевезли в другую больницу в Инчхоне, где медики обнаружили кровоизлияние в мозг, а также синяки на лице и теле.

Девочке провели операцию, однако она по-прежнему находится без сознания.

Выяснилось, что семейная пара удочерила девочку в августе 2020 года через агентство по усыновлению детей и ранее сообщений о жестком обращении с девочкой не поступало.