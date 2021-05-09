Рим, , 15:53 — REGNUM 29-летний испанский атакующий полузащитник мадридского «Реала» Иско может усилить состав римской «Ромы» в летнее трансферное окно. На футболиста претендует будущий главный тренер «волков» Жозе Моуриньо, который вступит в должность после завершения текущего сезона. Об этом 8 мая сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

В «Роме» на позиции Иско могут сыграть только 32-летний Генрих Мхитарян и 31-летний Хавьер Пасторе, который с каждым сезоном после ухода из «Пари Сен-Жермен» играет все хуже и хуже.

В текущем сезоне Иско принял участие в 27-ми матчах во всех турнира, в которых не забил ни единого мяча и отдал две голевые передачи в матчах с «Осасуной» и «Гранадой».

Иско перешел в «Реал» летом 2013-го года из «Малаги». «Сливочные» отдали за испанца 30 миллионов евро.

Портал transfermarkt оценивает испанца в 20 миллионов евро. Контракт футболиста со «сливочными» рассчитан до конца следующего сезона.