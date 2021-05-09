Вильнюс, 9 мая 2021, 15:50 — REGNUM Сотрудники посольства России в Литве возложили венки к мемориалам советским воинам, сообщили 9 мая в российском диппредставительстве.
Отмечается, что цветы к мемориалам советским воинами возложили руководители дипмиссий России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Азербайджана.
Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»
После в посольстве РФ состоялось чествование ветеранов, им были вручены персональные поздравления президента России Владимира Путина. Также в посольстве для ветеранов и гостей был организован просмотр трансляции парада Победы на Красной площади.
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 9 Мая, в День Победы жителей Латвии лишили возможности самостоятельно возложить цветы к памятнику советским воинам — освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. Для венков и цветов предусмотрены специальные столы. Согласно заявлениям властей, это сделано из санитарных соображений. Публичные мероприятия в День Победы в Риге в этом году запрещены.
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