Вильнюс, , 15:50 — REGNUM Сотрудники посольства России в Литве возложили венки к мемориалам советским воинам, сообщили 9 мая в российском диппредставительстве.

«Утром состоялось возложение венков на Антакальнисском кладбище к Мемориалу советским воинам и другим захоронениям», — сообщили в посольстве.

Отмечается, что цветы к мемориалам советским воинами возложили руководители дипмиссий России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Азербайджана.

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

После в посольстве РФ состоялось чествование ветеранов, им были вручены персональные поздравления президента России Владимира Путина. Также в посольстве для ветеранов и гостей был организован просмотр трансляции парада Победы на Красной площади.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 9 Мая, в День Победы жителей Латвии лишили возможности самостоятельно возложить цветы к памятнику советским воинам — освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. Для венков и цветов предусмотрены специальные столы. Согласно заявлениям властей, это сделано из санитарных соображений. Публичные мероприятия в День Победы в Риге в этом году запрещены.

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