Москва, , 15:47 — REGNUM Дети из более чем 20 регионов в возрасте от 10 до 17 лет исполнили хором песню «Аист на крыше» («Мир на Земле»).

С инициативой проведения акции во имя сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны выступили участники Всероссийского конкурса"Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», активисты волонтёрских организаций и артисты детских творческих коллективов.

Клип-манифест молодого поколения против войны был снят при поддержке Центра творческого развития «Республика KIDS». В съемках приняли участие школьники в возрасте от 10 до 17 лет из Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, Брянской, Ленинградской, Свердловской, Смоленской, Вологодской, Тамбовской, Архангельской, Рязанской, Мурманской, Ростовской, Белгородской и Волгоградской областей, Приморского, Краснодарского и Забайкальского краев, Республик Ингушетия и Татарстан.

Участники «Большой перемены» по всей стране вместе с одноклассниками и друзьями присоединяются к акции и поют «Аист на крыше» в своих городах.