Анна Алябьева, 9 мая 2021, 17:02 — REGNUM Омск был крупным центром пищевой и обрабатывающей промышленности в Западной Сибири, а также являлся стратегическим транспортным узлом на пересечении Транссибирской железнодорожной магистрали и реки Иртыш.

308 стрелковая дивизия. Первомайский парад. 1943
308 стрелковая дивизия. Первомайский парад. 1943

Основу машиностроительной промышленности составляли «Сибзавод» и завод «Красный пахарь», которые специализировались на выпуске сельскохозяйственных орудий и запасных частей для тракторов и комбайнов. Накануне войны в городе создавались предприятия-дублеры: авиационный завод №166, автосборочный и шинный заводы, кордная фабрика. Большая биофабрика выпускала гамма-глобулиновые препараты и другие препараты крови и плазмы.

К концу 1941 года в Омскую область было эвакуировано 90 промышленных предприятий. Большинство разместилось на базе ранее действующих предприятий, 40 были организованы вновь. Более 80% продукции отправлялось на фронт.

Бомбардировщики Ту-2 на заводе №166. Омск. Омская область. 1942
Сборочный цех самолетов Як-9 завода № 174. Омск. 1942
Бомбардировщики Ту-2 на заводе №166. Омск. Омская область. 1942
Сборочный цех самолетов Як-9 завода № 174. Омск. 1942
Коллектив завода № 634 с переходящими красными знаменами. Омск. Омская область. 1942-1945
Коллектив завода № 634 с переходящими красными знаменами. Омск. Омская область. 1942-1945
Танки Т-34 на территории Завода № 174. Омск. Омская область. 1943
Танки Т-34 на территории Завода № 174. Омск. Омская область. 1943

В Омске выпускались танки, самолёты, мины, снаряды для «Катюш», лыжи, радиостанции, маячная аппаратура, гидролокаторы и шумопеленгаторы, морские карты.

Авиационный завод №166 выпустил 78 дальних тяжёлых бомбардировщиков ТУ-2, истребителей ЯК-7 и ЯК-9 — 3405 штук, завод им. П. И. Баранова — более 15 тыс. моторов для фронтовой авиации, радиозавод — более 8 тыс. радиостанций для танков и самолетов, Омский танковый завод им. К. Е. Ворошилова — более 6900 танков Т-34, более миллиона корпусов снарядов ОС-122 и около 300 тысяч корпусов снарядов для реактивных установок БМ-13 «Катюша» и около 2000 башен для заводов Нижнего Тагила и Челябинска. Завод № 634 (ЗАО ПО «Элетроточприбор») изготавливал до 75% выпускаемых в стране малогабаритных и 100% переносных электроизмерительных приборов и электрических аппаратов для морских мин. На заводе «Мотор» начали изготавливать корпуса 150-миллиметровых фугасно-осколочных мин. Омская суконная фабрика дала Красной Армии 40% валенок.

308 стрелковая дивизия. Первомайский парад. 1943
Гуртьев Леонтий Николаевич, генерал-майор, командир 308-й стрелковой дивизии на наблюдательном пункте. 1943
Командный состав 364-й стрелковой дивизии в 1-м ряду 2-й слева командир дивизии генерал-майор Ф.Я. Соловьев, рядом справа полковник Л.И. Виниковский. 1942
Летний клуб в полевом лагере 1-го Омского военно-пехотного училища имени М.В. Фрунзе. Омск. Омская область. 1942
Построение 1-го Омского военно-пехотного училища с Боевым знаменем. Омск. Омская область. 1943-1945
Трамвайный мост через реку Омь. Омск. Омская область. 1942

Омская железная дорога занимала особое связующее положение между Сибирью и европейской частью страны. В 1941 году на Омской железной дороге началось строительство бронепоездов. Железнодорожный узел увеличил пропускную способность в несколько раз.

Жители Омска приняли и обеспечили жильём более 100 тысяч рабочих эвакуированных предприятий и членов их семей, десятки тысяч детей блокадного Ленинграда и детей-сирот с оккупированных территорий страны. В госпиталях города прошли курс лечения более 156 тысяч раненых бойцов, 105 тысяч было возвращено в строй.

Предприятия

С 1941 по 1945 год шесть омских предприятий были награждены орденами, а Завод им. Баранова (№29 НКАП) награждался дважды. Два омских предприятия неоднократно получали переходящие Красные знамена ГКО.

Вручение переходящего Красного Знамени ГКО коллективу завода № 166. Омск. Омская область. 1944
Вручение переходящего Красного Знамени ГКО коллективу завода № 166. Омск. Омская область. 1944
Заводоуправление Авиазавода 166. Омск. Омская область. 1943
Заводоуправление Авиазавода 166. Омск. Омская область. 1943

Фактически все артиллерийские прицелы, перископы подводных лодок, бинокли, дальномеры, триплексы танков и самоходных артиллерийских установок выпускались в Омске на эвакуированном оптико-механическом заводе «Прогресс» (ЛОМО им. В. И. Ленина).

Завод №166 был создан в результате объединения Московского завода опытных конструкций №156 и Тушинского серийного завода №81 им. Молотова. Предприятие приняло под своё крыло конструкторское бюро А. Н. Туполева, Запорожский моторостроительный завод №29 и Завод №288 из города Кимры. В 1941 году здесь начали выпускать высотный бомбардировщик конструктора В. М. Мясищева и осваивать Ту-2. А с конца 1942 года началось производство истребителя ЯК-7, затем — ЯК-9У.

Загрузка эшелона с подарками для Ленинградского фронта. Омск. Омская область. 1943
Загрузка эшелона с подарками для Ленинградского фронта. Омск. Омская область. 1943
Омский радиокомитет. Омск. Омская область. 1942
Омский радиокомитет. Омск. Омская область. 1942

Эвакуированный из Москвы авиазавод производил бензонасосы; маслонасосы; регуляторы оборотов.

Труженики

С первых дней войны на омских заводах широко распространилось движение двухсотников, трёхсотников и даже тысячников.

Так, на заводе «Механик» за первые четыре часа работы токарь Белогузов выполнил дневную норму на 450%, Коносова — на 248%, слесарь-арматурщик Омского паровозовагоноремонтного завода Волкова только в первой половине дня выполнила две нормы, рабочий Зиман, работая на двух станках, дал продукции в четыре раза больше, чем прежде.

Фабрика-кухня ПВРЗ им. Рудзутака. Омск. Омская область. 1942
Артисты цирка на новогодней елке. Омск. Омская область. 1944
Всеволод Бобров в Омске. Омск. Омская область. 1943
Зимний городок для детей. Омск. Омская область. 1942. (с) М.В. Горохов
Знамена из снега и елка. Первый военный новый год. Омск. Омская область. 1942. (с) М.В. Горохов
Кинотеатр Художественный. Омск. Омская область. 05.1945
Ледяные фигуры у елки. Омск. Омская область. 1942. (с) М.В. Горохов
Ленинский сквер. Омск. Омская область. 1942
Омская детвора на катке у новогодней елки. Омск. Омская область. 02.01.1942. (с) М.В. Горохов
Первый военный Новый год. Ледяное красное знамя у входа на главную городскую ёлку. Омск. Омская область. 1942. (с) М.В. Горохов
Снежная скульптура «Дед Мороз». Омск. Омская область. 1942. (с) М.И. Горохов
Снежный городок . Омск. Омская область. 02.01.1942. (с) М.В. Горохов
Во дворе детсада. Омск. Омская область. 1942-1945
Дом на ул. Осоавиахимовская. Омск. Омская область. 1944-1945
Майское половодье на Иртыше. Вид на пристань. Тара. Омская область. 1941

Осенью 1941 года появились «фронтовые бригады», работавшие под девизом «В труде, как в бою». К концу 1942 года в Омске работали 417 комсомольско-молодежных бригад, к концу войны их насчитывалось 2718.

Многие предприятия города и области неоднократно получали переходящие знамена Государственного Комитета Обороны, знамена ВЦСПС и наркоматов. Коллективу завода им. Баранова за годы войны семь раз вручались знамена ГКО и десять раз присуждались вторые и третьи места в соревновании, 485 рабочих заводов награждены орденами и медалями Советского Союза.

Немецкие танки для показа. Омск. Омская область. 1944. (с) М.В. Горохов
Омичи осматривают трофейные немецкие пушки, выставленные у здания Краеведческого музея. Омск. Омская область. 1945. (с) М.В. Горохов
Немецкие танки для показа. Омск. Омская область. 1944. (с) М.В. Горохов
Омичи осматривают трофейные немецкие пушки, выставленные у здания Краеведческого музея. Омск. Омская область. 1945. (с) М.В. Горохов
Проводы эвакуированных ленинградских детей на родину на перроне Омского железнодорожного вокзала. Омск. Омская область. 1945
Проводы эвакуированных ленинградских детей на родину на перроне Омского железнодорожного вокзала. Омск. Омская область. 1945

Всего орденами и медалями было награждено 3500 рабочих и специалистов промышленных предприятий города.

Вклад города в Победу

По данным сайта «городатрудовойдоблести.рф», вклад Омска составил: 78 пикирующих бомбардировщиков ТУ-2, более 3400 истребителей Як-7 и Як-9, около 7 тыс. танков Т-34, более 1 млн корпусов снарядов ОС-122, около 300 тыс. корпусов снарядов для реактивных минометов БМ-13 «Катюша», более 15 тыс. моторов для фронтовой авиации, более 8 тыс. радиостанций РТ-10 для танков и самолетов, около 40% валенок, пять бронепоездов, десять военно-санитарных составов.

В День Победы на улице Ленина. Омск. Омская область. 09.05.1945
В День Победы на улице Ленина. Омск. Омская область. 09.05.1945
Железнодорожный вокзал. Омск. Омская область. 1945
Митинг в День Победы у Драмтеатра. Омск. Омская область. 09.05.1945
Железнодорожный вокзал. Омск. Омская область. 1945
Митинг в День Победы у Драмтеатра. Омск. Омская область. 09.05.1945
Митинг в День Победы у Драмтеатра. Омск. Омская область. 09.05.1945
Митинг на суконной фабрике в день капитуляции Японии. Омск. Омская область. 03.09.1945
На площади перед железнодорожным вокзалом. Омск. Омская область. 1945
Ноябрьский парад. Омск. Омская область. 07.11.1945
Омичи у кинотеатра Художественный. Омск. Омская область. 09.05.1945
Парад офицеров и курсантов на улице Ленина. Омск. Омская область. 09.05.1945
Поезд Победы. Омск. Омская область. 1945
Праздничный митинг. Омск. Омская область. 09.05.1945

2 июля 2020 года указом президента России Владимира Путина Омск в числе 20 городов страны удостоен почётного звания РФ «Город трудовой доблести» за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.