9 мая 2021 | Время чтения 4 мин

Почётное звание «Город трудовой доблести» присваивается городам, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Анна Алябьева, , 17:02 — REGNUM Омск был крупным центром пищевой и обрабатывающей промышленности в Западной Сибири, а также являлся стратегическим транспортным узлом на пересечении Транссибирской железнодорожной магистрали и реки Иртыш.

308 стрелковая дивизия. Первомайский парад. 1943

Основу машиностроительной промышленности составляли «Сибзавод» и завод «Красный пахарь», которые специализировались на выпуске сельскохозяйственных орудий и запасных частей для тракторов и комбайнов. Накануне войны в городе создавались предприятия-дублеры: авиационный завод №166, автосборочный и шинный заводы, кордная фабрика. Большая биофабрика выпускала гамма-глобулиновые препараты и другие препараты крови и плазмы.

К концу 1941 года в Омскую область было эвакуировано 90 промышленных предприятий. Большинство разместилось на базе ранее действующих предприятий, 40 были организованы вновь. Более 80% продукции отправлялось на фронт.

Бомбардировщики Ту-2 на заводе №166. Омск. Омская область. 1942 Сборочный цех самолетов Як-9 завода № 174. Омск. 1942

Коллектив завода № 634 с переходящими красными знаменами. Омск. Омская область. 1942-1945

Танки Т-34 на территории Завода № 174. Омск. Омская область. 1943

В Омске выпускались танки, самолёты, мины, снаряды для «Катюш», лыжи, радиостанции, маячная аппаратура, гидролокаторы и шумопеленгаторы, морские карты.

Авиационный завод №166 выпустил 78 дальних тяжёлых бомбардировщиков ТУ-2, истребителей ЯК-7 и ЯК-9 — 3405 штук, завод им. П. И. Баранова — более 15 тыс. моторов для фронтовой авиации, радиозавод — более 8 тыс. радиостанций для танков и самолетов, Омский танковый завод им. К. Е. Ворошилова — более 6900 танков Т-34, более миллиона корпусов снарядов ОС-122 и около 300 тысяч корпусов снарядов для реактивных установок БМ-13 «Катюша» и около 2000 башен для заводов Нижнего Тагила и Челябинска. Завод № 634 (ЗАО ПО «Элетроточприбор») изготавливал до 75% выпускаемых в стране малогабаритных и 100% переносных электроизмерительных приборов и электрических аппаратов для морских мин. На заводе «Мотор» начали изготавливать корпуса 150-миллиметровых фугасно-осколочных мин. Омская суконная фабрика дала Красной Армии 40% валенок.

Омская железная дорога занимала особое связующее положение между Сибирью и европейской частью страны. В 1941 году на Омской железной дороге началось строительство бронепоездов. Железнодорожный узел увеличил пропускную способность в несколько раз.

Жители Омска приняли и обеспечили жильём более 100 тысяч рабочих эвакуированных предприятий и членов их семей, десятки тысяч детей блокадного Ленинграда и детей-сирот с оккупированных территорий страны. В госпиталях города прошли курс лечения более 156 тысяч раненых бойцов, 105 тысяч было возвращено в строй.

Предприятия

С 1941 по 1945 год шесть омских предприятий были награждены орденами, а Завод им. Баранова (№29 НКАП) награждался дважды. Два омских предприятия неоднократно получали переходящие Красные знамена ГКО.

Вручение переходящего Красного Знамени ГКО коллективу завода № 166. Омск. Омская область. 1944

Заводоуправление Авиазавода 166. Омск. Омская область. 1943

Фактически все артиллерийские прицелы, перископы подводных лодок, бинокли, дальномеры, триплексы танков и самоходных артиллерийских установок выпускались в Омске на эвакуированном оптико-механическом заводе «Прогресс» (ЛОМО им. В. И. Ленина).

Завод №166 был создан в результате объединения Московского завода опытных конструкций №156 и Тушинского серийного завода №81 им. Молотова. Предприятие приняло под своё крыло конструкторское бюро А. Н. Туполева, Запорожский моторостроительный завод №29 и Завод №288 из города Кимры. В 1941 году здесь начали выпускать высотный бомбардировщик конструктора В. М. Мясищева и осваивать Ту-2. А с конца 1942 года началось производство истребителя ЯК-7, затем — ЯК-9У.

Загрузка эшелона с подарками для Ленинградского фронта. Омск. Омская область. 1943

Омский радиокомитет. Омск. Омская область. 1942

Эвакуированный из Москвы авиазавод производил бензонасосы; маслонасосы; регуляторы оборотов.

Труженики

С первых дней войны на омских заводах широко распространилось движение двухсотников, трёхсотников и даже тысячников.

Так, на заводе «Механик» за первые четыре часа работы токарь Белогузов выполнил дневную норму на 450%, Коносова — на 248%, слесарь-арматурщик Омского паровозовагоноремонтного завода Волкова только в первой половине дня выполнила две нормы, рабочий Зиман, работая на двух станках, дал продукции в четыре раза больше, чем прежде.

Осенью 1941 года появились «фронтовые бригады», работавшие под девизом «В труде, как в бою». К концу 1942 года в Омске работали 417 комсомольско-молодежных бригад, к концу войны их насчитывалось 2718.

Многие предприятия города и области неоднократно получали переходящие знамена Государственного Комитета Обороны, знамена ВЦСПС и наркоматов. Коллективу завода им. Баранова за годы войны семь раз вручались знамена ГКО и десять раз присуждались вторые и третьи места в соревновании, 485 рабочих заводов награждены орденами и медалями Советского Союза.

Немецкие танки для показа. Омск. Омская область. 1944. (с) М.В. Горохов Омичи осматривают трофейные немецкие пушки, выставленные у здания Краеведческого музея. Омск. Омская область. 1945. (с) М.В. Горохов

Проводы эвакуированных ленинградских детей на родину на перроне Омского железнодорожного вокзала. Омск. Омская область. 1945

Всего орденами и медалями было награждено 3500 рабочих и специалистов промышленных предприятий города.

Вклад города в Победу

По данным сайта «городатрудовойдоблести.рф», вклад Омска составил: 78 пикирующих бомбардировщиков ТУ-2, более 3400 истребителей Як-7 и Як-9, около 7 тыс. танков Т-34, более 1 млн корпусов снарядов ОС-122, около 300 тыс. корпусов снарядов для реактивных минометов БМ-13 «Катюша», более 15 тыс. моторов для фронтовой авиации, более 8 тыс. радиостанций РТ-10 для танков и самолетов, около 40% валенок, пять бронепоездов, десять военно-санитарных составов.

В День Победы на улице Ленина. Омск. Омская область. 09.05.1945

Железнодорожный вокзал. Омск. Омская область. 1945 Митинг в День Победы у Драмтеатра. Омск. Омская область. 09.05.1945

2 июля 2020 года указом президента России Владимира Путина Омск в числе 20 городов страны удостоен почётного звания РФ «Город трудовой доблести» за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.