Новосибирск, , 15:50 — REGNUM Житель Новосибирска Анатолий Киселев вместе с единомышленниками восстановил автомобиль 1944 года выпуска. Снимки с машиной размещены на сайте NGS.ru.

Броневик БАШ-64 NGS.ru

БАШ-64 был разработан специально для командиров, однако в широкую серию не пошел. Авто создано на основе броневика БА-64 со сплошной броней, который в свою очередь базировался на шасси ГАЗ-64. На БА-64 имелась башня с пулеметом, а все окна прикрывала броня.

«Командир (в БАШ-64 — ред.) мог спокойно располагаться с картами, командовать, передавать информацию по рации», — рассказывает Киселев.

Водителя и пассажиров броневика защищают листы стали толщины от 4 до 12 мм. Корпус машины имеет прямые углы — здесь нет никаких дизайнерских закруглений.

Под капотом броневика функционирует четырехцилиндровый мотор рабочим объёмом 3,3 литра производительностью 50 «лошадей». Крутящий момент передаётся через механическую коробку передач на все четыре колеса. Максимальная скорость автомобиля на шоссе достигает 80 км/ч.

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