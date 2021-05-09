Москва, , 15:46 — REGNUM Российская певица Клава Кока перепела песню «Катюша». Клип с её версией исполнения композиции доступен на YouTube-канале артистки.

Песню Клава Кока посвятила Дню Победы. «Светлая память тем, кто отдал жизнь за то, чтобы мы спали под мирным небом», — написала она в своём Instagram-аккаунте, опубликовав фрагмент клипа.

Ранее Клава Кока рассказала подписчикам о выходе новой песни, записанной с солистом группы «Руки Вверх» Сергеем Жуковым. Точная дата премьеры трека пока неизвестна.

Читайте ранее в этом сюжете: Анна Хилькевич, Ника Вайпер и Анатолий Цой перепели песню «Родина-мать»