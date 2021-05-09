Варшава, , 15:44 — REGNUM Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау выступил на саммите министров иностранных дел стран Евросоюза. В рамках выступления глава польской дипломатии призвал ЕС «выступать единым фронтом» и «разрешить все внутренние противоречия». Об этом сообщает Polskie Radio.

«Польша активно включается в формирование внешней политики Евросоюза с самого начала своего членства. Вместе мы показываем лучшие результаты и более эффективны в продвижении стабильности и демократии в нашем соседстве. Но сегодня ЕС нуждается в проведении единой внешней политике — необходимо наконец завершить все внутренние противоречия и выступать единым фронтом», — отметил Рау.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что германско-российский газопровод «Северный поток — 2» «расколол Запад».