Иерусалим, , 15:44 — REGNUM По последним данным, в ходе столкновений с израильскими полицейскими в Восточном Иерусалиме пострадали по меньшей мере 112 палестинцев. Об этом со ссылкой на Палестинское общество Красного Полумесяца сообщила радиостанция Saut Al-Aqsa.

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Напомним, ранее сообщалось о более 90 человек, получивших ранения в результате ожесточённых столкновений, вспыхнувших вечером 8 мая в ряде районов Восточного Иерусалима между палестинскими протестующими и израильской полицией.

«С утра сегодняшнего дня (9 мая — прим. ИА REGNUM) ещё 21 человек получил ранения в районе мечети Аль-Акса, восемь из них были госпитализированы», — заявил представитель Палестинского общества Красного Полумесяца.

Таким образом, общее число раненых возросло до 112.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Израиля ворвалась в мечеть в Восточном Иерусалиме во время молитвы 7 мая 2021 года. Стражи порядка пыталась силой разогнать верующих.

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По данным телеканала France 24, подавляющее большинство пострадавших, включая несовершеннолетних, получили ранения от резиновых пуль, которыми стреляли израильские силовики, а также осколков шветошумовых гранат.