Минск, , 15:47 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1214. Об этом 9 мая сообщает пресс-служба белорусского минздрава.

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«Зарегистрированы (с начала пандемии — прим. ИА REGNUM) 368 888 человек с положительным тестом (на коронавирусную инфекцию)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что за это же время в республике было зафиксировано десять скончавшихся от COVID-19 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 2632.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 359 687 человек вылечились от нового заболевания и что всего было проведено 5 996 492 теста на SARS-CoV-2.

Отметим, сутками ранее в Белоруссии было выявлено 1369 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.