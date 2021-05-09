Мельбурн, Австралия, , 15:43 — REGNUM В Мельбурне, в штате Виктория в Австралии прошло Шествие Бессмертного Полка.

На это событие собралось более 150 человек. Среди участников был Посол России в Австралии Алексей Викторович Павловский и Первый секретарь Посла Антон Чирва.

Участники возложили цветы к мемориалу Вечного Огня и почётной доске, посвящённой советским воинам, погибшим во время II Мировой войны.

Также участниками шествия стали члены мотоклуба Ночные Волки Мельбурна, известные своей патриотической деятельностью.

Колонна прошла вдоль центральной улицы Мельбурна — дороги Сант Килда, и вдоль набережной реки Ярра. Особенно приятно было видеть среди пришедших большое количество детей, что говорит о преемственности поколений. В продолжении празднования в городском парке Флагстафф гарденс прошел праздничный концерт, организованный Русским Этническим Представительством в Австралии.